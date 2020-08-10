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“TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASIYIZ”
Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’ın sorularını cevaplandırdı, elde ettikleri başarıyı ve hedeflerini anlattı.
Ağustos 2020 10.08.2020, 17:34 10.08.2020, 17:44
2019
İzmir’de 2002 yılında hizmet vermeye başlayan Gönül Kahvesi, yurtiçi ve yurtdışında 90’ı aşkın şubeyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Türkiye’nin tek butik kahve zinciri olan Gönül Kahvesi, “Dünyada bir gün herkes Türk kahvesini tadacak’ sloganı doğrultusunda yurtdışında hızla büyümeye devam ediyor. Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, Gönül Kahvesi olarak verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.
Söyleşinin tamamı Ekovitrin Ağustos sayısında!
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