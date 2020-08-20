‘TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU’ AÇIKLANDI

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine TÜPRAŞ yer aldı.

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