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‘TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU’ AÇIKLANDI
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. İSO 500’e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi.
Ağustos 2020 20.08.2020, 12:03 20.08.2020, 12:10
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine TÜPRAŞ yer aldı.
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