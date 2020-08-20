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THY: TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKASI
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl 13. kez açıklanan “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası Raporu (2020)”nda ilk sırayı Türk Hava Yolları alırken listedeki 100 Türk markasının toplam değeri ise 24,6 milyar dolar olarak açıklandı.
Ağustos 2020 20.08.2020, 11:59
2006
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” adlı raporunu yayınladı. Brand Finance’ın bu yıl 13. kez hazırladığı raporda, ilk sırayı Türk Hava Yolları aldı. Listedeki Türk markalarının toplam değeri ise 24,6 milyar dolar olarak hesaplandı.
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