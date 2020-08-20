THY: TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKASI

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” adlı raporunu yayınladı. Brand Finance’ın bu yıl 13. kez hazırladığı raporda, ilk sırayı Türk Hava Yolları aldı. Listedeki Türk markalarının toplam değeri ise 24,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

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