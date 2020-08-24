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STAR RAFİNERİ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 5. SANAYİ KURULUŞU
İSO tarafından 52 yıldır hazırlanan ‘500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesi açıklandı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu 2019 yılında 87 milyar 949 milyon TL ile TÜPRAŞ olurken, STAR Rafineri tam kapasite üretime geçtiği ilk yılda 20 milyar 831 TL ile listeye beşinci sırada girme başarısını gösterdi. Petkim ise 9 milyar 233 milyon TL ile listede 17. sırada yer aldı.
Ağustos 2020 24.08.2020, 15:09
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SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’da 6.3 milyar dolarlık yatırımla kurduğu STAR Rafineri, tam kapasite üretime geçtiği ilk yıl olan 2019’da İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesine5’inci sıradan adım atma başarısını gösterdi. SOCAR Türkiye şirketlerinden Petkim ise 9 milyar 233 milyon TL ile İSO’nun listesinde 17. sıraya yerleşti. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu, 2018’de 878 milyar lira olan cirosunu, geçen yıl yüzde 16.4 arttırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı.
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