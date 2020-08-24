STAR RAFİNERİ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 5. SANAYİ KURULUŞU

SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’da 6.3 milyar dolarlık yatırımla kurduğu STAR Rafineri, tam kapasite üretime geçtiği ilk yıl olan 2019’da İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesine5’inci sıradan adım atma başarısını gösterdi. SOCAR Türkiye şirketlerinden Petkim ise 9 milyar 233 milyon TL ile İSO’nun listesinde 17. sıraya yerleşti. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu, 2018’de 878 milyar lira olan cirosunu, geçen yıl yüzde 16.4 arttırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı.

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