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ÖZEL BANKACILIKTA HIZLI BİR DEĞİŞİM BEKLENİYOR
McKinsey&Company, Avrupa Özel Bankacılık Araştırması Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. 2019 yılını ve 2020 yılının birinci çeyreğini kapsayan araştırmada özel bankacılığın hâlâ en kârlı segment olduğu, ancak son yıllarda kâr ve gelir marjlarının düşüşe geçtiği vurgulanıyor. Rapora göre, COVID-19 sonrasının “yeni normal” koşullarında özel bankacılıkta başarılı olmak isteyen bankalar müşterileriyle ilişkilerini ve çalışma modellerini hızla değiştirmek zorunda.
Ağustos 2020 24.08.2020, 13:41
2004
Önde gelen şirketlere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet veren global yönetim danışmanlığı firması Mc-Kinsey & Company, “Avrupa’da Özel Bankacılığın Geleceği” raporunu yayımladı.
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