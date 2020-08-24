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“KOLLUK KUVVETLERİNDE ‘KADIN MASASI’ KURULMALI”

Kadınlara karşı şiddet her gün artarak devam ediyor. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili Dr. Öğr. Üyesi Pakize Ezgi Akbulut, “Kolluk kuvvetlerinde de ayrı bir kadın masası bulunması taraftarıyım” diye konuştu.

Ağustos 2020 24.08.2020, 15:23
2004
“KOLLUK KUVVETLERİNDE ‘KADIN MASASI’ KURULMALI”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Pakize Ezgi Akbulut, kadınlar için bazı yenilikler yapılması gerektiğini belirtti ve “Kolluk kuvvetlerinde de ayrı bir kadın masası bulunması taraftarıyım. Böylece şiddet gören veya şiddet tehlikesi altında olan kadının genellikle ilk başvurduğu yer olan kolluk kuvvetlerinde, ne yazık ki bazen tanık olduğumuz ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışı ile hareket edilmesinin de önüne geçilmiş olur” dedi.

“KADINA ŞİDDET UZMANLIK İSTER”

Kadına şiddet konusunun, gerek sosyolojik gerekse psikolojik anlamda ayrıca uzmanlık isteyen çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Pakize Ezgi Akbulut, “Bu nedenle şiddete yönelik alınacak tedbirlerin daha ilk aşamasında bu alanda özel olarak uzmanlaşmış kişilerin olayı ele alıp sonuçlandırması, bu alanda yaşanan mağduriyetlerin de önlenmesine yardımcı olabilir. Hatta önerdiğim bu kadın masalarının, şiddete uğrayan kadının psikolojik durumu da göz önüne alındığında, belirli oranda kadın personelden oluşması daha uygun. Son olarak şiddete karşı mücadele eden dernek ve vakıflara bu anlamda hem toplumsal hem de kamu kaynaklarından desteğin sağlanması gerekir. Zira çalışma alanları ve amaçları gereği şiddet mağduru bireylerle sahada doğrudan iletişime geçebilenler bu dernek ve vakıflar” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM ŞART

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili kanunun uygulanmasının eğitimden geçtiğini belirten Dr. Akbulut “Bu kanun her ne kadar koruyucu ve önleyici çeşitli tedbirleri getiriyor olsa da, ne yazık ki bunların uygulaması bakımından yeterli etkinliğin sağlandığı söylenemez. Bunun için öncelikle eğitimin her kademesinde kadın-erkek eşitliği ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik bilincin kazandırılmasına ilişkin dersler, seminerler verilmeli. Ders materyallerinde de cinsiyetçi, kadını aşağı gören unsurlar barındırılmamalı ve bireylerin ailede aldıkları eğitimin yanında ilköğretim aşamasında da cinsiyet eşitliğinin farkında olarak yetiştirilmeleri gerekiyor” diye konuştu.

“KANUN HEM KORUMAYI, HEM DE ÖNLEMEYİ AMAÇLIYOR”

Dr. Pakize Ezgi Akbulut “Ülkemizde de 2012 yılında yürürlüğe giren “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek. Dolayısıyla hem şiddete uğrayan hem de şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların bu kanun uyarınca başvurabilecekleri çeşitli esaslar ve kullanabilecekleri haklar mevcut. Bununla birlikte bu kanundan, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadının dışında, ayrıca çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler de faydalanabiliyor” dedi.

“İAÜ HUKUK’TA OKUMAK AYRICALIK”

Tercih dönemi yaklaşırken İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Hukuk Fakültesi’nde verilen eğitimi anlatan Dr. Akbulut, “Sözlerime İAÜ Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu belirtmekle başlamalıyım. Hukuk Fakültemiz 2008 yılından itibaren eğitim vermekte ve uygulamada, Fakültemizde yetişmiş birçok avukat, hâkim, savcı, bürokrat bulunuyor. Fakültemizde hukuk bilimin her dalında, alanında yetkin öğretim üyeleri tarafından eğitim veriliyor. Bununla birlikte Fakültemizde hukuk öğrencileri daha lisans eğitimindeyken yerinde uygulama derslerimiz sayesinde adliyeler ve avukatlık büroları ile tanışmakta ve orada uygulamaya yönelik bilgiler alıyor. Yine uygulamadan, alanında önem arz eden sayın hâkimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız da Fakültemizin davetiyle çeşitli seminerlere katılıp, öğrencilerimizle buluşuyor ve öğrencilere meslek hayatına ilişkin bilgiler veriyor. Ayrıca Üniversitemizin çok fazla olanağa sahip, büyük bir kampüse sahip olduğunu belirtmem gerekir” şeklinde konuştu.

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