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Karsan’dan Fas’a 25 Adet Atak Otobüs
Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, dünyanın farklı ülkelerinde çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Karsan, toplu taşımada kullanılmak üzere 25 adet Atak otobüsü Fas’a teslim etti.
Ağustos 2020 24.08.2020, 16:32
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Satın alımını ülkede faaliyet gösteren özel bir taşıma şirketinin gerçekleştirdiği ve Euro 5 normlu motor özellikleriyle donatılan Atak, 8 metre otobüs sınıfının önemli modelleri arasında yer alıyor. Atak, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle kullanıldığı her coğrafyada da sürücü ve işletmecisine avantaj sağlıyor. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Kuzey Afrika’daki teslimat bizim için mutluluk verici. Yakın gelecekte bu pazarda da güçlenerek genişleyeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.
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