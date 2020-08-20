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İNTERNET: YENİ ÇAĞIN ZİHNİYETİ
"İnternet muhtemelen toplumumuzu bundan önceki diğer tüm teknolojik gelişimlerden daha sürdürülebilir şekilde değiştirdi. Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası “online” ve bu rakam her geçen gün artıyor. Yani 4 milyar insan her gün “çevrimiçi”, aktif internet kullanıyor." Mikayil Baydaroğlu internetin dününü bugününü ve yarınını yazdı...
Ağustos 2020 20.08.2020, 17:56
2003
Size internet olgusunun son yılların en önemli icadından ziyade, son yüzyılda insanlık adına koyulan bir mihenk taşı olduğunu söylesem, inanın abartmış olmam. İnsanlık tarihinin diğer büyük icatlarının çoğunda olduğu gibi, internetin de mütevazi bir başlangıcı oldu aslında. O dönemde, hiç kimse bir gün “World Wide Web”de alışveriş yapacağımızı, film ve dizi izleyeceğimizi veya banka ve finans işlemlerimizi halledeceğimizi tahmin edemezdi....
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