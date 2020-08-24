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İAÜ’DEN İŞ GARANTİLİ SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin SODER Bilgi Teknolojileri ile birlikte geliştirdiği Siber Güvenlik ve Siber Olaylarla Mücadele eğitimi, 13 Temmuz’da başladı. Eğitime katılanlara iş garantisi de veriliyor.

Ağustos 2020 24.08.2020, 15:18
2004
İAÜ’DEN İŞ GARANTİLİ SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Gelişen teknoloji güvenlik anlayışını da değiştirdi. Artık konvansiyonel güvenliğin yanında siber güvenlik de ön planda. Bunun ayırdına varan kimi eğitim kurumları da sertifikalı siber güvenlik uzmanlığı eğitimlerine hız veriyor.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile SODER Bilgi Teknolojileri’nin birlikte geliştirdiği “Siber Güvenlik ve Siber Olaylarla Mücadele Eğitimi” de 13 Temmuz’da kapılarını açtı. Herkese açık olmakla birlikte, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler, şirket ve kurumların Siber Olaylara Müdahale ekiplerinde görev alanlar ve almak isteyenler ile bilgi teknolojileri alanında çalışmalarını siber güvenlik perspektifi ile sürdürmek isteyenlerin katılmasının tavsiye edildiği eğitim, isteyen adaylar için iş garantisiyle gerçekleştirilecek.

EĞİTİMİ İŞ GARANTİLİ ALMAK İÇİN…

Eğitime iş garantili şekilde katılmak isteyenlerde aranan nitelikler ise şöyle: Eğitime katılmış ve başarılı bir şekilde bitirmiş olmak, eğitime yüzde 90 devam etmiş olmak, TSE sınavına başvuru yapmış ve güvenlik soruşturmasını geçmiş olmak, eğitim aldığı tarihler içerisinde 1 yılı aşmamak üzere TSE sınavına katılarak 70 puan ve üzeri almış olmak, eğitim seviyesi en az ön lisans (2 yıllık) ve dengi olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.

PANDEMİ NEDENİYLE YÜZDE 50 İNDİRİM

Eğitim sonunda adaylara İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü onaylı sertifika verilecek olan eğitim, 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü başladı ve COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak toplam 60 saat olarak verilecek. İAÜSEM bu nedenle fiyatlarda da yüzde 50 indirime gitti. Dolayısıyla iş garantili eğitim almak istemeyenler bin 620 TL’ye, iş garantili almak isteyenler ise 5 bin TL’ye bu eğitimi alabilecekler. Eğitimi iş garantili seçeneğiyle alanlar ise ön mülakat yapılacak.

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