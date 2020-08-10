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“FRANCHISING SEKTÖRÜ BÜYÜK BİR SINAV VERİYOR”
UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Ülkemizde 250 bin kişiye istihdam yaratan franchising sektörü büyük bir sınav veriyor. Özellikle, AVM’lerin miçinde bulunan işletmelerimiz virüs nedeniyle telafisi son derece zor günler yaşıyor. Yüksek ve artık ödenemez hale gelen kiralar markalarımızı tehdit ediyor” dedi.
Ağustos 2020 10.08.2020, 17:04
2014
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