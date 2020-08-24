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E-TİCARETİN ŞAMPİYONU SAÇ BOYASI
Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’nin e-ticaret kanallarında yüksek satış artışları kaydettiğini açıkladı. Bu önemde online alışverişte en çok satılan ilk üç ürün ise saç boyası, ağda ve tüy dökücüler ile hijyenik pedler oldu.
Ağustos 2020 24.08.2020, 11:31 24.08.2020, 11:37
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Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, koronavirüs gündeminin Türkiye’de e-ticaret satışlarını ciddi oranda artırdığını vurguladı. Didem Şekerel Erdoğan, “Koronavirüs gündeminde e-ticaret satışları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 159 büyüdü” diye konuştu.
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