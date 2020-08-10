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ANKARA’DA ÜRETİLEN PANELLER ANADOLU’NUN GÜNEŞİNİ ELEKTRİĞE ÇEVİRECEK
Kalyon Holding tarafından 1.4 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen projede, Avrupa ve Ortadoğu’nun tek entegre fabrikasının kurulduğu Ankara’da 3.5 milyon adet güneş paneli üretilecek. Son teknoloji ile üretilen bu paneller, Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar’ın kurulumunda kullanılacak. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde yaklaşık 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını tek başına sağlayacak.
Ağustos 2020 10.08.2020, 16:06
2003
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