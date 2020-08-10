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AKDENİZ SULARI SİZE İYİ GELECEK
Club Megasaray, Şahinler Holding’in Antalya Belek’teki turizm yatırımı. 121 dönüm arazi üzerinde kurulu tesisler, Covid-19 salgını sonrası 19 Haziran’da kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. Club Megasaray’ın, Akdeniz’in mavi sularıyla kucaklaştığı özel plajında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ile birlikte mini bir gezinti yaparak Türk turizmini konuştuk.
Ağustos 2020 10.08.2020, 16:34
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|34
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|34
|56
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|34
|54
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|34
|50
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|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
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|33
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|21
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|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
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|38
|59
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|38
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|43
|15. Brighton
|38
|41
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|38
|39
|17. Aston Villa
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|35
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|38
|34
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|38
|34
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|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
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|38
|53
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|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
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|38
|42
|14. Eibar
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|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
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|38
|36
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|33
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|25