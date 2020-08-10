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Ağustos sayısına bakış: BAKAN DÖNMEZ’İN KALEMİNDEN MİLLİ ENERJİ POLİTİKAMIZ

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak Ağustos sayısında işlediğimiz konuları ve gündemi değerlendirdi.

Ağustos 2020 10.08.2020, 17:08 10.08.2020, 17:24
2013
Ağustos sayısına bakış: BAKAN DÖNMEZ’İN KALEMİNDEN MİLLİ ENERJİ POLİTİKAMIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EKOVİTRİN Ağustos sayısı için özel bir makale kaleme aldı. Bakan Dönmez, “Milli Enerji Politikamız” başlıklı makalesinde son 18 yılda “Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye” hedefiyle pek çok projenin hayata geçirildiğini belirtiyor. Bu süreçte yapılan
yatırımlarla hedeflenen politika; Türkiye’nin enerjide merkez bir ülke konumuna getirilmesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, altını çizerek şunu belirtiyor: “Enerjide merkez ülke olmak için üretimden dağıtıma uzanan enerji değer zincirinin çok ötesinde hedef ve stratejiler belirledik.” Bakan Dönmez, bu hedef ve stratejiler doğrultusunda yerli Ar-Ge ve yerli üretimle Türkiye’yi enerji teknolojilerinde de merkez üs haline getirecek yeni adımların eşgüdümlü olarak atıldığını söylüyor.

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 18 yıldan bu yana sürdürdüğü “Milli Enerji ve Maden Politikalarıyla”, yerli ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere pek çok alanda büyük mesafeler kat etti. Bakan Dönmez’in de makalesinde belirttiği gibi, 2020’nin ilk yarısı yenilenebilir enerjide rekor ve teknolojik atılım dönemi olarak öne çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, makalesinde 2020 Nisan ayında üretilen elektriğin yüzde 79,6’sını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettiğimizi ve aylık bazda son 20 yılın en yüksek oranına ulaşılarak önemli bir rekora imza atıldığını vurguluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’in makalesinde yer alan şu ifadeler dikkat çekici: “Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki yenilenebilir enerjide dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyoruz. Kaynaklarımızı verimli ve etkinkullanarak izlediğimiz politikalarımızla yenilenebilir kurulu gücünde dünyada on üçüncü, Avrupa’da altıncı sıradayız. Jeotermalde Avrupa’da birinci, hidroelektrikte ikinci, rüzgâr ve güneşte yedinci, biyokütlede ise on birinci sıradayız. Ürettiğimiz elektriğin yüzde 33,3’ünü hidrolikten elde ederek suyumuzu enerjiye dönüştürüyoruz. 2020’nin ilk 6 ayında hidrolik kaynaklardan elde ettiğimiz elektrikle 2002 Türkiye’sinin neredeyse tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güce ulaştık.”

Son iki yılda devreye alınan bin 439 MW kurulu güçteki 52 hidroelektrik santrali için geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İstanbul’dan telekonferans ile katıldığı toplu açılış töreni yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11.3 milyar liraya mal olan hidroelektrik santrallerinin 1.85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Bu başarıyı en güçlü şekilde alkışlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Savunma Sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 20’lere çekip, milli veyerli üretimi yüzde 80’lere çıkardı.

Aynı başarıyı enerji alanında da gösteriyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EKOVİTRİN için kaleme aldığı makalesinde şöyle diyor: “Temel hedefimiz Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak. Yerli ve yenilenebilir enerjiyi, enerji piyasalarımızın kalbine yerleştirmek. Elektriğimizi yerli kaynaklardan üretirken, enerji teknolojilerini de yerlileştirme gayretindeyiz. Sadece yurtiçine değil yurtdışına da üretici olarak açılan bir teknoloji merkezine dönüşeceğiz.”

Geçmişte Türkiye’nin ayağına adeta pranga olan “savunma ve enerjide dışa bağımlılığın” azaltılması son derece önemli. Çünkü bu iki sektörde dışa bağımlı olmak hem dış ticaret açığımızın büyümesine yol açıyor, hem de ülkemizin geleceğini ve milli güvenliğini tehdit ediyordu.


KALYON ENERJİ’DEN ENTEGRE GÜNEŞ PANELİ FABRİKASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in makalesinde belirttiği gibi, Türkiye’nin hedefi enerji ve enerji teknolojilerinde ithalatı azaltmak. Bu sebeple “Milli Enerji Politikamızın” omurgasını milli ve yerli üretim oluşturuyor. Kalyon Holding bünyesinde yer alan Kalyon Enerji de bu hedef doğrultusunda stratejik öneme sahip bir yatırıma imza attı. 2017 yılında “milli ve yerli enerji” politikası kapsamında “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1)” projesi hayata geçirildi. Kalyon Enerji, Ankara’da Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrikada“Made In Turkey” imzalı güneş panellerinin üretimine Ağustos ayında başlamaya hazırlanıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan tesisler Avrupa ve Ortadoğu’daki ilk entegre güneş paneli fabrikası özelliğini taşıyor. Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte yaklaşık 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla üretime başlayacak olan fabrika, yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak.

Türkiye’nin geleceği açısından stratejik öneme sahip bu tesislerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

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