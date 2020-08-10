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Ağustos ayı lojistik dosyası: GIDA VE SOĞUK HAVA TAŞIMACILIĞI
Lojistik sektöründe gıda ve soğuk hava taşımacılığı, belirli bir uzmanlık alanı olduğu için apayrı bir öneme sahip. Özellikle gıda ve ilaç gibi hayati öneme sahip ürünlerin bozulmadan bir noktadan diğer bir noktaya taşınması gerekiyor. Gıda ve soğuk hava taşımacılığı bu yönüyle ön plana çıkıyor. Lojistik dosyamızın bu ayki konusunu gıda ve soğuk hava taşımacılığına ayırdık. Uzman görüşleri, haberler ve özel röportajları sayfalarımıza taşıdık.
Ağustos 2020 10.08.2020, 15:41
2006
Lojistik dosyasını okumak için tıklayınız:
LOJİSTİK DOSYASI: GIDA VE SOĞUK HAVA TAŞIMACILIĞI
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|38
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|38
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