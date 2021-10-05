banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Ağrı’da, seyir halindeki otomobilin karşısına çıkan köpek kazaya neden oldu.

AĞRI 05.10.2021, 09:07
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Ağrı’da, seyir halindeki otomobilin karşısına çıkan köpek kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde seyir halindeki 34 HH 5170 plakalı araç sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken, kazada bir kişi yaralanarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P