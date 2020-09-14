YKS sınavında başarılı olan öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET FARUK TEKİN, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINDA (YKS) BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATAN HÜSEYİN CELAL YARDIMCI FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) büyük bir başarıya imza atan Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Ağrı’nın gururu ve şampiyonu olan Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencilerinden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Şevki Yıldırım, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Arzu Kaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Nuray Polat ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczane Fakültesini kazanan Eylem Özmen ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Gençlik yıllarının en güzel zamanları olacak olan üniversite hayatına adım atan aydınlık geleceğimiz, sizleri tebrik ediyorum. Rabbim sizlere zihin açıklığı versin. Ülkemiz ve milletimiz için faydalı işler yapmayı ve üretmeyi nasip etsin İnşallah. Umudumuz sizlersiniz”dedi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret sonunda öğrencileri yolcu etti.
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