Vali’den Başkan Karadoğan’a tebrik ziyareti

Ağrı Vali Vekili Bülent Şimşek’ten, Belediye Başkanı Metin Karadoğan’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Belediye hizmet binası girişinde Başkan Metin Karadoğan tarafından karşılanan Vali Vekili Şimşek hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak fikir alış verişinde bulundular.

Belediye Başkanı Metin Karadoğan ile Vali Vekili Bülent Şimşek İl ve Belediye konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette daha sonra Vali Vekili Şimşek, Başkan Karadoğanı’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Karadoğan, Vali Yardımcısı, Vali Vekili Bülent Şimşek’i nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek belediyenin hizmet ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret Sonrası Şimşek’i Belediye çıkışında makamına uğurladı.