Vali Varol’dan Zafer Bayramı mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Varol yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla neticelendirerek Cumhuriyet’imizin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Türk milletinin fedakârlıklarla kazandığı istiklâl mücadelesini bütün dünyaya duyurduğu ve sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

30 Ağustos, milletimizin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceğini; istiklal ve istikbali için tek vücut mücadele edeceğini; birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm cihana güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır. Aziz Milletimiz bu şanlı zafer ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir.

Asırların mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen bu üstün çaba, bundan 99 yıl önce olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. Tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bugüne kadar mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”