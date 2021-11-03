Vali Varol’dan şehit ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Şehit İsmet Paliğa’nın ailesini evinde ziyaret etti.

1993 yılında Hamur’un Tepecik köyünde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu İsmet Paliğa’nın Leylek Pınar mahallesinde oturan ailesini evinde ziyaret etti. Aile ile yakından ilgilenen Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.