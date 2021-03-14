Vali Varol’dan sağlık çalışanlarına ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramını kutladı.

Vali Dr. Osman Varol, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, Koronavirüs ile mücadelede büyük fedakarlıklar ortaya koyarak, mekan ve sınır tanımadan vatandaşların ihtiyaçlarında yanlarında olan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Vali Varol, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek günün anısına sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.