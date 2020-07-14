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Vali Varol’dan koyun otlatırken sele kapılan Eytemiş’in ailesine taziye ziyareti
AĞRI VALİSİ OSMAN VAROL, AĞRI’NIN MERKEZE BAĞLI DUMANLI KÖYÜNDE KOYUN OTLATIRKEN SEL SULARINA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN ALİ OSMAN EYTEMİŞ’İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.
AĞRI 14.07.2020, 20:27
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Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı’nın merkeze bağlı Dumanlı köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ağrı’nın merkeze bağlı Dumanlı köyünde koyun otlatırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ali Osman Eytemiş’in evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Varol’a taziye ziyaretinde İl Müftüsü Tandoğan Topçu eşlik etti.
Ailenin acısını paylaştığını belirten Vali Varol, Ali Osman Eytemiş’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.
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