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Vali Varol’dan Koçyiğit ailesine ziyaret
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretlerinde Koçyiğit ailesinin evine konuk oldu.
AĞRI 07.09.2022, 15:48
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretlerinde Koçyiğit ailesinin evine konuk oldu.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, Gazi mahallesinde ikamet eden Koçyiğit ailesini evinde ziyaret ederek, aileyle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, çeşitli hediyeler verdi.
Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan aileye teşekkürlerini iletti. Ziyaret edilen aile ziyaretten ve Vali Dr. Osman Varol’u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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