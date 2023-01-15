Vali Varol’dan Kılıç ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretlerinde Kılıç ailesinin evine konuk oldu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, Bahçelievler mahallesinde ikamet eden Kılıç ailesini evinde ziyaret ederek, aileyle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, çeşitli hediyeler verdi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan aileye teşekkürlerini iletti. Ziyaret edilen aile ziyaretten ve Vali Dr. Osman Varol’u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.