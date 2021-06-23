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Vali Varol’dan, Karakuş ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Abide Mahallesinde ikamet eden Çiftçi ailesinin evine konuk oldu.

AĞRI 23.06.2021, 09:02
Vali Varol’dan, Karakuş ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretleri kapsamında Abide Mahallesinde ikamet eden Çiftçi ailesinin evine konuk oldu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, Karakuş ailesini evinde ziyaret ederek, aileyle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, çeşitli hediyeler verdi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan aileye teşekkürlerini iletti. Ziyaret edilen aile ziyaretten ve Vali Dr. Osman Varol’u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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