Vali Varol’dan Diyadin ziyareti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Diyadin esnafı ile bir araya geldi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Ağrı’nın Diyadin ilçesine giden Vali Dr. Osman Varol, esnafları tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Varol, Diyadin’e değer katacak çalışmaların yürütüldüğünü ve vatandaşların beklentilerinin bu çalışmalara yön verdiğini vurguladı.