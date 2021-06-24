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Vali Varol, Parke Üretim Tesisini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Özel İdaresine ait Parke Üretim Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AĞRI 24.06.2021, 12:44
Vali Varol, Parke Üretim Tesisini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Özel İdaresine ait Parke Üretim Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bin metrekare kapalı alana sahip olan ve günlük ortalama bin 200 metrekare parke üretimi ile kırsal altyapı çalışmaları kapsamında köylere hizmet götürülmesine katkı sunan tesiste incelemelerde bulunan Vali Varol, kilitli ve kilitsiz parke taşlarının üretim sürecine ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vali Varol, hidrolik sistem orta basınçlı hidrolik valflerle donatılmış ve 6 adet hidrolik pompa ile beslenerek üretimi maksimum debiye çıkarılabilen üretimin otomatik olduğu tesis ile köylerin çehresinin güzelleştirildiğini ifade etti.

Ziyaretlerinde Vali Dr. Osman Varol’a Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti.
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