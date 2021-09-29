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Vali Varol, muhtarlarla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Eylül Ayı Muhtarlar Toplantısı” kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

AĞRI 29.09.2021, 13:13
Vali Varol, muhtarlarla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Eylül Ayı Muhtarlar Toplantısı” kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Eylül Ayı Muhtarlar Toplantısı” kapsamında merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi. Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İdare ve Denetim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, DSİ 85. Şube Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Merkez İlçe Jandarma Komutanı, ilgili şube müdürleri ile merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yaparak muhtarlarla sık sık bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Vali Varol, toplantının muhtarların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesine katkı sağlaması noktasında hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Köylere yönelik önemli hizmetler sunan İl Özel İdaresinin finansal olarak çok kuvvetli olduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla muhtarların her birinin istek ve taleplerini tek tek dinledi.

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