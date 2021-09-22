banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Vali Varol, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, ’Çok Okuyan Bilir Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

AĞRI 22.09.2021, 14:09
Vali Varol, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, ’Çok Okuyan Bilir Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve özellikle ders dışı zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmelerini sağlamak, kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu arttırmak, amacıyla valilik öncülüğünde hayata geçirilen ve 174 kişinin katılım sağladığı yarışmada Ağrı İl Halk Kütüphanesine üye olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere ve yetişkin kategorilerinde dereceye giren vatandaşlara Vali Dr. Osman Varol tarafından hediye takdim edildi.

Dereceye girenlerle bir süre sohbet ederek gençleri tebrik eden Vali Varol, kütüphane bilincinin çocuklarda ve gençlere sağlıklı bir biçimde oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

15 Nisan-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışmada yetişkin kategorisinde 52 kitapla Şeyma Çetrez, lise kategorisinde 50 kitapla Nursena Bavli, ortaokul kategorisinde 197 kitapla Handan Aydın ve ilkokul kategorisinde 282 kitapla Esin Aslan birinci oldu. Yetişkin kategorisinde dereceye giren iki genç çeyrek altınla ödüllendirilirken öğrencilere bisiklet ve kitap setleri hediye edildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0