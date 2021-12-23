Vali Varol, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, karla mücadele kapsamında yürütülen yol temizleme faaliyetlerini yerinde denetledi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından karın yağdığı ilk andan itibaren başlayan ve aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Dr. Osman Varol, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşatmamak için il genelinde 97 personel 78 iş makinesi ileköy yollarımızda görev yürüttüğünüvurguladı.

Yukarı Saklıca köyü ile Güvenli köyü arasındaki yolda, çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren ekiplere tatlı ikramında bulunan Vali Varol, bir süre sohbet ettiği personelimize kolaylıklar diledi.