Vali Varol, ilk ders zilini çaldı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde Aslangazi İlk/Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen aranın ardından tüm kademlerde yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitimin ilk gününde Vali Dr. Osman Varol, Aslangazi İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp öğrenciler tarafından okunan şiirler ile devam eden ziyaret programında Vali Varol, “Öğretmenlerimizin öğrencilerinden, öğrencilerimizin arkadaşları, okulları ve öğretmenlerinden uzak kalmak zorunda kaldığı çok zor bir sürecin sonunda normal bir biçimde eğitim öğretime başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının tedbirlerle güçlendirilerek maske, mesafe ve hijyen kurallarının ışığında tam zamanlı olarak, öğrencilerimizden uzak kalmadan sağlıklı bir şekilde tamamlama umuduyla öğrencilerimizin neşeli sesleriyle okullarımızın yankılanıp öğretmenlerimizin yüksek motivasyonla öğrencilerimizden ayrı geçirdikleri zamanı telafi edebilecekleri başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” sözleriyle ilk ders zilini çaldı.

Okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşup okul koridorlarını dolduran ilkokul çağındaki çocukları sınıflarında ziyaret eden Vali Varol, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra uzun bir aradan sonra büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla okullarına gelip derslerine başlayan ortaokul öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Vali Varol, öğretmenlerin önderliğinde başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulunarak öğrencilerle gelecek hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

Son olarak öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Varol, " Öğretmenlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. İnsanlığın var olduğu her dönem öğretmenlik var olmuştur. Sizler; gelecekte de var olacak, toplumun kaderini değiştirme gücüne sahip çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz. Eğitim anlamında doğru bireyler yetiştirdiğimizde diğer kamu hizmetlerindeki yükümüzün ciddi bir şekilde azaldığını deneyimliyoruz. Bizler doğrudan eğitim alanının içerisinde değiliz fakat eğitim ile yakından ilgileniyoruz. Çünkü eğitimin sunduğumuz en mühim kamu hizmeti olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Vali Dr. Osman Varol’a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Kerem Türker ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek eşlik etti.