Vali Varol, Eleşkirt Sadaklı İlk ve ortaokulu’nu ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sadaklı Köyü İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretinde Vali Varol, Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk , İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Okul Müdürü Hakan Şirin, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından okulda yürütülen sosyal faaliyetler, okulun fiziki yeterliliği, personel durumu ve öğrenci sayısı hakkında bilgi alan Vali Varol, okul bahçesine kurulan stantları tek tek ziyaret ederek ‘Sıfır Atık ve Kodlama’ projeleri kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan çalışmaları ve anasınıfı öğrencileri tarafından yapılan etkinlikleri inceledi.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına katılarak koridor adlı oyunda Ağrı’yı temsil edip Türkiye ikincisi olan öğrencilerle bir araya gelen Varol, onlarla sohbet ederek kendilerini tebrik etti.

İncelemelerinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan, Osmanlı geleneği olan ‘Matrak’ oyun gösterisini izleyen Varol, daha sonra öğrenciler tarafından tasarlanan roket hakkında bilgi aldı. Roketin başarılı bir şekilde havalanması ve yere inmesi sonucunda öğrencileri tebrik eden Varol, geleceğin bilim insanları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek çocukların azminin ve gözlerindeki ışığın kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Öğrencilerden oluşan koro tarafından icra edilen müzik dinletisi ve harmandalı oyunu sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Vali Varol yaptığı açıklamada: ‘Doğrudan insanlara dokunabilen ve toplumun her alnında rol alacak bireyler yetiştiren çok önemli bir mesleğe sahipsiniz. Şahsi deneyimlerimi referans alarak belirtmeliyim ki, sunduğumuz en önemli kamu hizmeti eğitim. Sizlerin geleceği değiştirme gücünüz var ve bizler sizin gücünüze inanıyor, işinizi yüksek motivasyonla yaptığınız zaman toplumdaki olumlu değişimi görüyoruz.’ dedi.

Sadaklı İlk ve Ortaokulu ziyareti, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.