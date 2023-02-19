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Deprem bölgelerinde çalışan görevliler: “Çalışmalar esnasında akılımıza ne açlık, ne de uykusuzluk geliyor”
Vali Varol deprem bölgesinde enkaz çalışmalarını sürdürüyor
İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’a görevlendirilen Vali Dr Osman Varol bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
AĞRI 19.02.2023, 14:21
İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’a görevlendirilen Vali Dr Osman Varol bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kahramanmaraş il merkezinde yıkılan binaların enkazlarına giderek burada yürütülen çalışmaları yakından takip eden Vali Varol, ekiplerden son durum hakkında bilgiler alarak, sistemli şekilde enkazların kaldırılması için yaptığı çalışmalara devam ediyor.