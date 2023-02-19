Vali Varol deprem bölgesinde enkaz çalışmalarını sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede koordinasyonu sağlamak için Kahramanmaraş’a görevlendirilen Vali Dr Osman Varol bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş il merkezinde yıkılan binaların enkazlarına giderek burada yürütülen çalışmaları yakından takip eden Vali Varol, ekiplerden son durum hakkında bilgiler alarak, sistemli şekilde enkazların kaldırılması için yaptığı çalışmalara devam ediyor.