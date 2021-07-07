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Vali Varol, Covid-19 aşı noktasını ziyaret etti

Ağrı’da Dr. Osman Varol, İl Protokol Üyeleri ile birlikte Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AĞRI 07.07.2021, 15:57
Vali Varol, Covid-19 aşı noktasını ziyaret etti

Ağrı’da Dr. Osman Varol, İl Protokol Üyeleri ile birlikte Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yetkililer ile Çalışma Toplantısı gerçekleştiren Vali Varol, Hastanede yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı. Çalışma Toplantısının ardından Covid-19 Aşı Polikliniği ile Randevusuz Covid-19 Aşı Noktasına ziyarette bulunan Vali Varol, salgın hastalıklarla mücadeledeki en güçlü silahın aşı olduğunu vurgulayarak sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.
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