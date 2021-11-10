Vali Varol: “Atatürk’ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir”

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Varol mesajında Atatürk’ün Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde milli mücadele ile Türkiye Cumhuriyet’ini kurduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan, Türk milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan ve ortaya koyduğu idealler ile başta milletimiz olmak üzere tüm dünyaya ufuk açan bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı ve milletimizle birlikte büyük zaferlerle taçlandırdığı milli mücadele sonunda en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Unutmayalım ki Atatürk’ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O’nu anlamak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan ve“En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmekle mümkün olacaktır. 10 Kasım bu gayretin önemli bir adımı, Gazi Mustafa Kemal’i hatırlama, fikirlerini ve eserlerini daha iyi anlama vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum“ ifadelerine yer verdi.