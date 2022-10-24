UYAFA Ağrı’da uluslararası organizasyon için harekete geçti

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, uzun yıllardır ülkenin çeşitli bölgelerinde yapmış olduğu ulusal ve uluslar arası organizasyonlardan birinin Ağrı’da yapılabilmesi için çalışmalara başladı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen UYAFA yönetim kurulu, Ağrı’da üç yüze yakın öğrenciye spor malzemesi dağıtımında bulundu. Organizasyona İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Ağrılı İş İnsanı İmparator Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Dursun, ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar’da katıldı. Ağrı’da 300’e yakın öğrenciye spor malzemesi dağıtımının yapıldığı törende açılış konuşması yapan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, UYAFA ile 2009 yılında İsviçre’ye 16 Ağrılı sporcunun gittiğini belirterek, organizasyonun önemine dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, “Nerede bir çocuk var ise onun yanında olabilmek için çaba harcıyoruz. Büyük bir camiayız. Herkesin bu büyük camianın yükünü azaltmak, çocuklarımızı motive etmek için çaba göstermesi en büyük arzumuzdur. Bu anlamda çocuklarımıza spor malzemesi desteği sağlayan UYAFA heyetine teşekkür ediyorum”dedi.

UYAFA’nın Ağrı’da gerçekleştirmeyi planladığı 2023 ulusal, 2024 uluslar arası spor organizasyonu için ön incelemelerde bulunduklarını söyleyen UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, “Ağrı önemli bir potansiyele sahip bir il. Daha önce geçmişte İsviçre’ye buradan iyi bir takım götürdük. Şimdi Ağrılı dostlarımız UYAFA yapısı içerisinde bizlerle birlikte yer alıyor. Bunlardan en önemlisi UYAFA Marmara Bölge koordinatörü Sayın Mehmet Emin Dursun’dur. Bugün bu malzemeleri Ağrılı çocuklarımıza hediye etti. İnşallah onunda destekleri ile 2023 yılında ulusal, 2024 yılında uluslar arası bir turnuvayı Ağrı’da gerçekleştirme hayalimiz var. Bugün burada gördüğümüz tablo Ağrı’nın bu organizasyon için hazır olduğunu gösteriyor. Bizde bugünden sonraki çabamızı Ağrı’da organizasyonlarımızı gerçekleştirmek için kullanacağız” dedi.

Programda 300 öğrenciye forma dağıtımı yapılırken, UYAFA yetkililerine destekleri dolayısı ile plaket takdiminde bulunuldu.