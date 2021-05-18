Üniversite Rektörlerinden Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un üniversite rektörleri ile birlikte imza attığı “Filistin İçin Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı” bildirisi, online canlı olarak yayınlanan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Bildiri metninde şu ifadelere yer verildi; “İsrail, Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uygulaya geldiği yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılara bir yenisini daha ekleyerek bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı öldürmüş, yaralamış, evsiz bırakmıştır.

İnsan haklarını umursamayan ve bir terör devleti haline gelen İsrail, dünya toplumunun gözü önünde, sistematik bir soykırım yoluyla çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam etmektedir.

Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz:

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde; saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı; onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir.

Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail’in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.

Bu bildiride imzası olan bizler; Filistin halkının, en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinli çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere saldırıların ortaya çıkarttığı acıların sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”