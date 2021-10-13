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Umut Dalı Projesi Çetenli’ye umut oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde "Umut Dalı" projesi gönüllüleri Çetenli Köyü Anasınıfı’nda restorasyon gerçekleştirdi.

AĞRI 13.10.2021, 20:07
Umut Dalı Projesi Çetenli’ye umut oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde "Umut Dalı" projesi gönüllüleri Çetenli Köyü Anasınıfı’nda restorasyon gerçekleştirdi.

İmkanı olmayan köy okullarında yenileme çalışmaları yapan, öğrencilere materyal ve kırtasiye desteği sağlayan "Umut Dalı" projesi gönüllüleri Çetenli Köyü Anasınıfı’nda restorasyon gerçekleştirdi. Anasınıfının içini baştan yenileyerek öğrencilere yeni sıcak bir ortam ve materyaller kazandıran hayırseverler bugüne dek birçok okula da desteklerini sundu. Yenilenen anasınıfı için düzenlenen açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar katılım gösterdi. Açılışın ardından anasınıfının içini gezerek öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Anasınıfı ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, Çetenli ilk ve ortaokulu öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim öğretimle ve bu tarz projelerle ilgili görüştü. Mustafa Konyar öğretmenlerle yaptığı konuşmada "Köy çocuklarının eğitimden başka çıkar yolu yoktur. Onlar için eğitim, geleceklerini belirleyecek yegane gerçektir. Onları hedefe yöneltmek sizlerin elinde. Yükünüz çok fazla. Bu sebeple sabrınız ve göstermiş olduğunuz azim için sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen de okulların açık kalması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca "Umut Dalı" projesi gönüllüleri ve hayırseverlerine eğitim ve öğretime vermiş oldukları destek için teşekkür etti.

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