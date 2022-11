UDER Derneği’nden Çocuk Hakları Günü programı

UDER Derneği, Ağrı Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü desteği ile Dünya Çocuk Hakları Günü Programı gerçekleştirdi.

Programda çocuklar tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü temalı etkinlikler gerçekleştirildi. Folklor, şiir, müzik korosu, çocuk hakları tanıtımı, piyano, gitar ve tiyatro gibi etkinlikler sahnelenirken, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle konuşma yapan UDER Derneği Başkanı Yusuf Yıldırım, "Bildiğiniz üzere çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ’Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ imzalanmış ve o tarihten günümüze 20 Kasım ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir. O zamanda olduğu gibi günümüzde de ne yazık ki her çocuk eşit şartlarda doğup yetişememektedir. Dolayısıyla buradan hareketle çocukların sahip olduğu haklara erişiminin olması adına UDER Derneği olarak katkıda bulunarak onların daha güvenli ve daha iyi bir dünyada yaşamaları için elimizden gelen çabayı göstermek boynumuzun borcudur. Bizler dernek olarak her yıl bu önemli ve değerli günü çocukların salıncaklarını gökkuşağına bağlamak adına düstur edindiğimiz ilkeler ve çocuk hakları çerçevesinde etkinlikler düzenlemekteyiz. Herkese bu önemli günde etkinliğimize katılımından dolayı teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Dünya bundan asırlar önce çocukların değerini ve önemini kavramış ve bu minvalde bu günü dünya çocuklarının günü olarak ilan etmiştir. Burada ortak hareket etmek ve her defasında daha çok bazı haklara erişimi güç olan çocuğa ulaşmak için bizimle olan herkesin emeği ve katılımı çok önemlidir. Gelecek bugünün küçükleri ile inşa edilir. Zaman, geleceğimizi sizler ile birlikte inşa etme zamanıdır" ifadelerine yer verdi.