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UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı

UCİM Ağrı gönüllüleri düzenledikleri toplantıda bir araya gelerek, çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

AĞRI 22.03.2021, 13:00
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UCİM Ağrı gönüllülerinden farkındalık toplantısı

UCİM Ağrı gönüllüleri düzenledikleri toplantıda bir araya gelerek, çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

UCİM Ağrı gönüllüleri, Ağrı Barosu konferans salonunda bir araya gelerek kentte yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeler hakkında program düzenleyerek, UCİM bünyesine yeni kişiler aldı. UCİM’in amaçlarının konuşulduğu programda çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için yeni projelerin yapılması için planlamalar yapıldı.

UCİM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım, programın ardından yaptığı röportajda tüm kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini ve üye almaya açık olduklarını ifade ederek, “UCİM çocukların sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak, çocukları her türlü duygusal, fiziksel ve cinsel istismardan korumak ve bu olayların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlar. Biz pandemi nedeniyle yapmak istediğimiz çalışmaları tam anlamıyla yapamadık. Pandemiden önce eğitimlerimiz düzenli olarak yapılıyordu. Bundan sonrada pandeminin bitmesinin hemen ardından bütün kurumlara ve ailelere farkındalık eğitimleri vermeyi düşünüyoruz. Çok şükür Ağrı’da bize ihbar gelmedi henüz. Ama böyle bir durumda UCİM ihbar formumuz var. Vatandaşlarımız buradan ihbarda bulunarak suç duyurusunda bulunabilirler. Bu mücadelemizde herkesin bizimle birlikte olmasını istiyoruz. Tüm kurumların, vakıfların, derneklerin bizimle olmasını istiyoruz. Bizim tek amacımız toplumun kanayan yarası olan çocuk istismarını engellemek“ dedi.
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