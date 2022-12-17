Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Ağrı Valisi Varol ve Belediye Başkanı Sayan’ı ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Başkan Şadi Yazıcı, Tuzla’nın kardeş ilçesi Eleşkirt’i ziyaret etmek için Ağrıya geldi. Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı makamında ziyaret eden Başkan Yazıcı, yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Yazıcı, "Ağrılılarla birlik ve beraberliğimizi Tuzla Eleşkirt’in kardeşliğiyle bir adım ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu gün Ağrılı Sivil toplum kuruluşlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Eleşkirt ilçemizi ziyaret edeceğiz. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Ağrı’da çok güzel karşılandık. Misafirperverliği ve güler yüzüyle bizi burada ağırlayan kıymetli Belediye Başkanımız Savcı Sayan’a ve değerli Valimize çok teşekkür ediyorum. Tuzla’dan Ağrı’ya uzanan bu gönül köprüsü ile birlikte Ağrı şehrimizde bulunmaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.