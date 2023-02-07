Tutak’tan toplanan yardımlar yola çıktı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde toplanan yardımlar, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tutak Kaymakamlığı ve Tutak Belediyesi Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen deprem kampanyasında, Tutaklı vatandaşlar seferber oldu. Tutak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı deposuna getirilen malzemeler görevli personel ve gönüllü vatandaşlar tarafından paketlendi. Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, kamu çalışanları, kolluk kuvvetleri ve vatandaşların yardımlarıyla depoda paketlenen malzemeler araca yüklenerek, dualar eşliğinde depremden etkilenen bölgelere teslim edilmek üzere yola çıktı.