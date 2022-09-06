Tutakspor şampiyonluk hedefi ile yola çıktı

Ağrı süper amatör ligi 2022-2023 sezonunda mücadele edecek olan Tutakspor, yeni sezon öncesi yapmış olduğu transferlerle yeni sezon kadrosunu kuruyor.

Tutakspor Onursal Başkanı Fevzi Sayan, 2022-2023 sezonunda şampiyonluk parolası ile kadrosunu güçlendiren Tutakspor hedefinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu belirtti. Profesyonel bir kulüp kurma anlayışı ile hareket edeceklerini belirten Onursal Başkan Fevzi Sayan, “Tutakspor bizim her şeyimiz, bu amaçlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Yönetim kurulumuz işin ehli olan arkadaşlarımız tarafından oluşturuldu. Futbol kadromuzuda ilimizin yetenekli, tecrübeli ve genç sporcuları ile bir araya getirerek, ülke sporuna kazandırmak istiyoruz. Kadim ilçemize Bölgesel Amatör Lig heyecanını taşımak istiyoruz. Bunun için elimizi taşın altına koyacağız. Seyircilerimizle kenetlenip coşkulu şekilde maçlarımızı oynayacağız. Fair play ruhundan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Teknik ekip konusunda da ince eleyip sık dokuduklarını belirten Tutakspor Onursal Başkanı Fevzi Sayan, “Teknik direktör ve ekibi konusunda tecrübeli ve profesyonel hocalarla görüşme halindeyiz. Yakın zamanda hocamızı da açıklayacağız. Tek hedefimiz Tutak’a şampiyonluk sevincini yaşatmak” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Tutakspor düzenlemiş olduğu imza töreni ile 10 futbolcu transferinde ilk imzaları attı.