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Türk Kızılay’ında Filistin’e yardım kampanyası

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Filistin’de birçok sağlık merkezinin kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kızılay tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Filistin’e Yardım Kampanyasına katıldı.

AĞRI 28.05.2021, 15:44
Türk Kızılay’ında Filistin’e yardım kampanyası

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Filistin’de birçok sağlık merkezinin kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kızılay tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Filistin’e Yardım Kampanyasına katıldı.

Düzenlenen yardım kampanyasında kurulan “Filistinli Çocuklar" konulu sergiyi inceleyen Vali Dr. Osman Varol, gönüllü gençlerle bir araya gelerek yürüttükleri sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında sohbet etti. Daha sonra Türk Kızılay’ına özel olarak üretilen Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, bu güzel girişime vesile olan herkese vatandaşlar adına teşekkür ettiğini belirtti.
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