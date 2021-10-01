banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

Türk Kızılay’ın Tutak’ta yaptırdığı özel eğitim sınıfı hizmete açıldı

Türk Kızılay Ağrı Şubesince yapılan özel eğitim sınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AĞRI 01.10.2021, 15:24
Türk Kızılay’ın Tutak’ta yaptırdığı özel eğitim sınıfı hizmete açıldı

Türk Kızılay Ağrı Şubesince yapılan özel eğitim sınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tutak ilçesinde Gazi ilkokulunda yapımı tamamlanan özel eğitim sınıfı için açılış programı düzenlendi.Özel eğitim sınıfı, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, ilçe Milli Eğitim müdürü Necmi Karaoğlan, Tutak Kızılay Temsilciliği, ve misafirlerin kurdele kesimiyle hizmete girdi.

Açılış konuşması konuşma Aslantatar, Türk Kızılay’ın özel Eğitime ve özel öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, “Ağrı ilinde 7. Özel eğitim sınıfı açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, yaptığımız çalışma ile özel öğrencilerimizin sınıflarını düzenleyip onların eğitim olanaklarını güzelleştiriyoruz” dedi

Açılış sonrası sınıfları gezerek engelli öğrencilerle bir araya gelen Aslantatar, Tatlı ve beraberindekiler öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P