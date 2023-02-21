Türk Kızılay Diyadin Şubesi’nden deprem bölgesine yardım

Türk Kızılay Ağrı Diyadin Şubesi, deprem bölgesine yardımları aralıksız sürdürüyor.

Türk Kızılay Diyadin Şubesi ve Hayırseverlerin destekleriyle toplanan acil ihtiyaç malzemeleri gönüllüler tarafından paketlenerek tırlara yükleniyor. Ardından deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Diyadin Şube Başkanı Suat Özden, Kızılay olarak depremzedelere destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını, hayırseverlerin destekleriyle bağışlanan yardımları deprem bölgesine gönderdiklerini ifade etti. Özden, yardımların aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.