TFFHGD Ağrı şubesi güven tazeledi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi, 2’nci Olağan Genel Kurulu’nda önceki yönetim güven tazeledi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi, 2’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Olağan Genel Kurula, TFFHGD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi ve Doğu Anadolu Bölge sorumlusu Taner Çoşkun, Siirt Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Erkan Kösedağ, Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, futbol hakemleri ve gözlemcileri katıldı. 2’nci Olağan Genel Kurulda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Ağrı Şube Başkanı Muhammed Sevim, seçime tek liste ile girdi. Sevim, ikinci kez Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şube başkanlığına seçildi. Muhammed Sevim’in başkanlığında yönetim kurulu ; “Başkan Vekili Ahmet Yılmaz, Sayman Recep Gündüz, Şube Sekreteri Mehmet Ali Alpaslan, Asil üye Recep Afşin” isimlerinden oluştu. Seçim sonrası konuşan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şube başkanı Muhammed Sevim, “Hakem camiasına dernek binası kazandırmak için yönetim kurulumuz ile beraber elimizden geleni yapacağız. Her zaman söylediğimiz gibi hakemlerimizin kaliteli maçlar yönetebilmesi için öncelikle uygun bir eğitim alanında eğitim görmesi, müsabaka analizlerini yapabileceği toplantı salonunda toplantılarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Hakemlerimiz bu tür sıkıntılara rağmen il dışında gayet başarılı maçlar yönetiyor. Böyle bir proje ile eminim Ağrı da daha çok genç hakem yetiştireceğiz” dedi.

Olağan Genel Kurulda, Genel Merkez delegeliklerine ise Ahmet YILMAZ ve Recep Gündüz seçildi.