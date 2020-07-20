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Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köy sakinlerini ziyaret etti
TAŞLIÇAY KAYMAKAMI MURTAZA ERSÖZ “VATANDAŞ BULUŞMALARI” KAPSAMINDA KÖYLERİ ZİYARET EDEREK KÖY SAKİNLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.
AĞRI 20.07.2020, 17:28
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Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz “Vatandaş Buluşmaları” kapsamında köyleri ziyaret ederek köy sakinlerin istek ve taleplerini dinledi.
Ağrı’nın Taşlıçay ilçe kaymakamı Murtaza Ersöz, “Vatandaş Buluşmaları” kapsamında Güneysöğüt, Yukarı Dumanlı, Aşağı Dumanlı, Bayramyazı, Çöğürlü, Boyuncak, Yukarı Taşlıçay köylerini tek tek ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Köy sakinlerin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ersöz, ziyaret sonrasında köy sakinleriyle fotoğraf çekindi. Öte yandan kaymakam Ersöz’ün köy ziyaretlerinin devam edeceği ve köy sakinleriyle bir araya geleceği belirtildi.
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