Taşlıçay Deresi çevresinde çalışmalar devam ediyor

Ağrı’da Taşlıçay Deresi çevresini düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın "Taşlıçay Deresi Kafeler ile Canlanıyor" ve "Ağrı Caddeleri Cazibe Merkezi Oluyor" projeleri için 24 Ekim 2019, "Sosyal ve Kültürel Yaşama Destek Merkezi" projesi için 25 Ekim 2019 tarihlerinde yaptığı başvuru vesilesiyle Taşlıçay Deresi cazibe merkezi haline gelecek. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın gerçekleştirdiği üst düzey görüşmeler neticesinde zemin ve istinat yapımı için Devlet Su İşleri (DSİ) destek verecek. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile yapılan iş birliği ile de Taşlıçay Deresi kafelerle canlandırılıp bisiklet yolu yapılacak. Taşlıçay Deresi çevresinde yapılacak olan yürüyüş yolu, parklar, restoran, çocuk oyun grupları, aydınlatma çalışmaları, bin 250 metrelik kanalizasyonun ana kolektöre taşınması ve çevre düzenlemesi, Ağrı Belediyesi’nin kendi imkanları ile hayata geçirilecek. Yapılacak çalışmalarda vatandaşların sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vereceği alanlar inşa edilecek.

Ağrı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışması çerçevesinde şehrin mevcut kanalizasyon hatlarının Taşlıçay Deresi’ne boşaltılan kısımlarının bir noktaya toplanıp, yeni yapılan kolektör hattına verilerek, Taşlıçay Deresi’nin temiz su yataklarında oluşan kirliliğin ve bölge halkının çevresel etmenlerden oluşacak sağlık problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Son olarak Taşlıçay Deresi’nde akan suyun arındırılması için Başkan Sayan’ın girişimleri ile Çinli JİNLO firması tarafından herhangi bir ücret alınmadan hibe programı ile atık arıtma tesisi yapılacak.