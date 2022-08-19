Sporcu öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e ziyaret

Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı tarafından 2021 yılının Eylül ayında başlatılan IC Elit Akademi projesinde yer alan 2009 doğumlu sporcular, 21 Ağustos’ta yapılacak olan Milli Takım Bölge elemeleri öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e ziyarette bulundular.

ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, proje antrenörleri Sacit Demir, Yunus Temel ve Canip Gökçe’nin de yer aldığı sporcu kafilesi ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sporculara başarı dileğinde bulundu. Ağrı’da yapılacak her çalışmayı önemsediklerini söyleyen Kökrek,” Tüm sporcu kardeşlerime seçmelerde başarılar diliyorum. Bu güzel projenin açılışında yer almıştım. Bizde kurum olarak projeye paydaş olup antrenörler konusunda gereken desteği verdik. Umarım bir yıllık çalışmanın karşılığını alacak güzel haberlerle dönersiniz. Bizde gerek kurumsal olarak gerek şahsi olarak elimizden gelen her türlü desteği sizlere sağlamaya devam edeceğiz“dedi.

Ziyaret sonrası ASKF Başkanı Erkan Kösedağ tarafından projeye olan katkıları dolayısı ile Hasan Kökrek’e plaket takdim edildi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.